«Победы в немецкой лиге не определят его величие». Оуэн — о Кейне в «Баварии»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил разочарование из-за того, что Гарри Кейн в 2023 году перешел в «Баварию».

«Единственное, что меня не устраивает в Гарри, – это его переход в «Баварию». Я говорил об этом тогда. С тех пор не изменил своего мнения. Я понимаю преимущества этого, и, надеюсь, что Англия это увидит в ближайшие несколько недель. У Гарри зрелая игра: как он подключается к атакам из полузащиты и начинает их, а также завершает. Но Гарри лучше Бундеслиги, если смотреть по его карьере. Я стал чаще смотреть матчи Бундеслиги из-за Гарри. За исключением «Баварии», всё остальное очень заурядно. Неделя за неделей он играет за команду, которая доминирует во владении мячом, контролирует территорию и создает один момент за другим. Конечно, он забивает голы. Но я всё же считаю, что стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ было бы огромным достижением. Он это заслужил. К тому же после истечения контракта с «Тоттенхэмом» у него был бы выбор из множества клубов. «Манчестер Юнайтед» сделал бы всё возможное, чтобы подписать его. Вероятно, ему следовало перейти в «Манчестер Сити» до того, как туда перешел Эрлинг Холанд.

Победы в Бундеслиге с «Баварией» никогда не определят его величие, потому что мюнхенцы почти всегда выигрывают этот трофей. Если бы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, возможно, мы бы смотрели на это по-другому, но этого не произошло», – приводит слова Оуэна Daily Mail.