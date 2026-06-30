В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На 72-й минуте сборная Нидерландов открыла счёт в матче. Автором гола стал Коди Гакпо. На 90+1-й минуте минуте сборная Марокко сравняла счёт — автором гола стал защитник Исса Диоп, который подключился к атаке и замкнул фланговую подачу ударом головой

Таким образом, сборная Нидерландов установила новый рекорд на чемпионатах мира — национальная команда в шестом матче подряд забивает и пропускает во втором тайме. Прежнее достижение принадлежало сборной Германии (1986-1990) — немцы на протяжении пяти матчей забивали и пропускали во вторых таймах матчей.

На момент написания новости игра перешла в дополнительное время — два тайма по 15 минут.