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Сборная Нидерландов установила новый рекорд на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов установила новый рекорд на чемпионатах мира
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Пенальти
1 : 1
1 : 0
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На 72-й минуте сборная Нидерландов открыла счёт в матче. Автором гола стал Коди Гакпо. На 90+1-й минуте минуте сборная Марокко сравняла счёт — автором гола стал защитник Исса Диоп, который подключился к атаке и замкнул фланговую подачу ударом головой

Таким образом, сборная Нидерландов установила новый рекорд на чемпионатах мира — национальная команда в шестом матче подряд забивает и пропускает во втором тайме. Прежнее достижение принадлежало сборной Германии (1986-1990) — немцы на протяжении пяти матчей забивали и пропускали во вторых таймах матчей.

На момент написания новости игра перешла в дополнительное время — два тайма по 15 минут.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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