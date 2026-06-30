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Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после вылета Германии с ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после вылета Германии с ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команды из бойцов. Идём дальше, а дальше больше …

Почему-то я очень верил в немецкую команду, и молодые, голодные есть в команде и опытные игроки. Но последние два матча вообще бесхарактерно поиграли. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата», — написал Хабиб в телеграм-канале.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция. Команды начнут матч в полночь.

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