Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после вылета Германии с ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команды из бойцов. Идём дальше, а дальше больше …

Почему-то я очень верил в немецкую команду, и молодые, голодные есть в команде и опытные игроки. Но последние два матча вообще бесхарактерно поиграли. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата», — написал Хабиб в телеграм-канале.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция. Команды начнут матч в полночь.

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