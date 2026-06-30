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Йозуа Киммих назвал виновных в причине провала Германии на чемпионате мира

Йозуа Киммих назвал виновных в причине провала Германии на чемпионате мира
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Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Парагвая в 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Мы играем здесь, чтобы Германия могла нами гордиться. В детстве я всегда смотрел, как сборная Германии выходит в полуфиналы и финалы. К сожалению, мы не смогли подарить это людям, которые поддерживали нас дома. Думаю, сейчас жителям Германии особенно нужно то, чем можно было бы гордиться, но, к сожалению, эта сборная не смогла стать таким поводом.

Мы, футболисты, провалились и берём всю ответственность на себя. Виноват не главный тренер, не СМИ, не судья и не соперник. Виноваты только мы», — сказал Киммих, слова которого приводит De Marke Sports.

Немцы завершили выступление на турнире, уступив парагвайцам в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии 11-метровых точнее оказался Парагвай — 4:3.

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