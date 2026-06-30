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Илкай Гюндоган отреагировал на поражение Германии в матче с Парагваем

Илкай Гюндоган отреагировал на поражение Германии в матче с Парагваем
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган резко высказался о судействе и игре национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Сегодняшнее выступление команды нет смысла как-то приукрашивать… Но что это вообще было за решение VAR? В Премьер-лиге на такое просто бы посмеялись и продолжили игру. Это огромное разочарование.

К сожалению, и мы сами не смогли показать убедительный футбол на протяжении всех 120 минут», — сказал Гюндоган, слова которого приводит De Marke Sports.

Немецкая сборная завершила турнир уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались парагвайцы — 4:3.

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