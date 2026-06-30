Илкай Гюндоган отреагировал на поражение Германии в матче с Парагваем

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган резко высказался о судействе и игре национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

«Сегодняшнее выступление команды нет смысла как-то приукрашивать… Но что это вообще было за решение VAR? В Премьер-лиге на такое просто бы посмеялись и продолжили игру. Это огромное разочарование.

К сожалению, и мы сами не смогли показать убедительный футбол на протяжении всех 120 минут», — сказал Гюндоган, слова которого приводит De Marke Sports.

Немецкая сборная завершила турнир уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались парагвайцы — 4:3.

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