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Юрген Клопп сообщил, готов ли возглавить Германию после вылета с ЧМ-2026

Юрген Клопп сообщил, готов ли возглавить Германию после вылета с ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении к тренерской работе после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Я ещё не думал об этом. Я понимаю, что сейчас упоминается моё имя. Но сейчас не время говорить об этом», — сказал Клопп в интервью телеканалу MagentaTV.

Немецкая национальная команда сенсационно завершила выступление уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Главный тренер немцев Юлиан Нагельсман сообщил, что не собирается уходит в отставку.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года

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