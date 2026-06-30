Юрген Клопп сообщил, готов ли возглавить Германию после вылета с ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении к тренерской работе после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

«Я ещё не думал об этом. Я понимаю, что сейчас упоминается моё имя. Но сейчас не время говорить об этом», — сказал Клопп в интервью телеканалу MagentaTV.

Немецкая национальная команда сенсационно завершила выступление уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Главный тренер немцев Юлиан Нагельсман сообщил, что не собирается уходит в отставку.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии