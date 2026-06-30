«Мы гордимся вами». Канцлер Германии Мерц о — вылете сборной с ЧМ-2026

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на вылет национальной сборной с ЧМ-2026.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», – написал Фридрих Мерц в соцсети.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).