Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер сообщил о будущем Нагельсмана в сборной

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер высказался о будущем главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана после вылета с чемпионата мира 2026 года.

«Он по-прежнему является топ-тренером. Юлиан — настоящий боец, который после такого болезненного поражения сумеет собраться и вернуться ещё сильнее. Я знаю, что многие не поймут моих слов после такого вылета. Но я всё ещё убеждён, что именно он, вероятно, является правильным человеком для продолжения работы. Однако я не принимаю решения в Немецком футбольном союзе в одиночку. Это зависит не только от меня», — сказал Фёллер, слова которого приводит Bayern & Germany.

Немецкая сборная сенсационно завершила выступление уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались парагвайцы — 4:3.

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