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Франция — Швеция: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Швеция: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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В ночь с 30 июня на 1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права на трансляции чемпионата мира в России принадлежат «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Франции квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира — 2026 с первого места группы I. Шведы пробились в плей-офф турнира, заняв третью строчку в таблице квартета F.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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