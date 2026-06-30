Мексика — Эквадор: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Завтра утром, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мексика вышла в плей-офф, заняв первое место в группе А. Эквадор пробился в 1/16 финала, заняв третью строчку в группе Е.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).