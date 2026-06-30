«Написали люди из киноиндустрии». Шнякин — о своей работе на ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о своей работе на матче 1/16 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Японией (2:1).

«Немного о сегодняшнем репортаже. Во-первых, рад, что за 4 матча моих удалось выполнить установку, которую сформулировал перед самим собой: не пропустить ни одной атаки. Ни одной. Вообще! Любая активность около финальной трети – сразу максимальный фокус на игре.

Да, это делает репортаж более автоматическим и радийным, меньше историй и красок, но вот к этому формату пришел на 20-м году работы комментатором. Так нравится. Футбол, наблюдения за техникой и перемещениями – это интереснее всего. Если вам нравится такой стиль – я рад. Если хотите больше отвлечений – увы, в ближайшие годы вновь менять стиль не собираюсь.

Ещё фишка в том, что такой матч надо хорошо чувствовать. Он может обмануть. Таймы полярные. И если подстраиваешься под темп унылого первого тайма, то есть риск не успеть во втором. После перерыва резко почувствовал, что нужно еще больше эмоций дать.

Спасибо за приятные слова (в этот раз как-то разом несколько людей из театральной/киноиндустрии написали). Приятно. Тем, кому не зашло… Без проблем, ребят, как всегда отвечу, если человечно написано, есть конкретика, примеры по претензиям. Обнял. Устал», – написал Шнякин в телеграм-канале.