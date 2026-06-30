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«Я спел пару песен и станцевал от радости». Министр безопасности США — о вылете Ирана

«Я спел пару песен и станцевал от радости». Министр безопасности США — о вылете Ирана
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Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин остался в восторге от вылета сборной Ирана с ЧМ-2026.

«Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости», – приводит слова Маллина The Athletic.

Маллин добавил, что он «очень рад возвращению Ирана в свою страну, потому что [на турнире] не было ни одной команды, с которой им приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними».

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, набрав 3 очка в 3 матчах, и не вышла в плей-офф турнира.

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