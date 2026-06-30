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Определилась первая пара 1/8 финала ЧМ-2026

Определилась первая пара 1/8 финала ЧМ-2026
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В матче 1/16 финала сборная Марокко встречалась с Нидерландами. Игра прошла на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), главным арбитром был бразилец Вилтон Сампайо. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Таким образом, Марокко вышло в 1/8 финала, где сыграет со сборной Канады. Канадцы ранее минимально обыграли ЮАР (1:0) и также обеспечили себе место в следующем раунде. Игра начнётся 4 июля в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также участие в 1/8 финала ранее гарантировали себе сборные Парагвая и Бразилии, которые продолжат борьбу за выход в четвертьфинал.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года

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