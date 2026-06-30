Определилась первая пара 1/8 финала ЧМ-2026

В матче 1/16 финала сборная Марокко встречалась с Нидерландами. Игра прошла на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), главным арбитром был бразилец Вилтон Сампайо. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2.

Таким образом, Марокко вышло в 1/8 финала, где сыграет со сборной Канады. Канадцы ранее минимально обыграли ЮАР (1:0) и также обеспечили себе место в следующем раунде. Игра начнётся 4 июля в 20:00 мск.

Также участие в 1/8 финала ранее гарантировали себе сборные Парагвая и Бразилии, которые продолжат борьбу за выход в четвертьфинал.

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