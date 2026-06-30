Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии. Фото
В ночь с 29 на 30 июня из чемпионата мира по футболу 2026 года вылетели сразу две топ-сборные. Преодолеть стадию 1/16 финала не сумели Германия и Нидерланды.
На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:
Фото: «Чемпионат»
1/8 финала ЧМ-2026:
- Парагвай — Франция/Швеция;
- Канада — Марокко;
- Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
- США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
- Бразилия — Кот-д'Ивуар/Норвегия;
- Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;
- Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
- Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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