Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии. Фото

В ночь с 29 на 30 июня из чемпионата мира по футболу 2026 года вылетели сразу две топ-сборные. Преодолеть стадию 1/16 финала не сумели Германия и Нидерланды.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

1/8 финала ЧМ-2026:

Парагвай — Франция/Швеция;

Канада — Марокко;

Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;

США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;

Бразилия — Кот-д'Ивуар/Норвегия;

Мексика/Эквадор — Англия/ДР Конго;

Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;

Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.