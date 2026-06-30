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Вратарь Нидерландов Вербрюгген забил в свои ворота в серии пенальти в матче с Марокко

Вратарь Нидерландов Вербрюгген забил в свои ворота в серии пенальти в матче с Марокко
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В серии пенальти матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко произошёл необычный и драматичный эпизод с участием голкипера нидерландцев Барта Вербрюггена.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а судьба путёвки в 1/8 финала решалась в послематчевой серии 11-метровых ударов.

Инцидент случился во время второго удара сборной Марокко. К точке подошёл Суфьян Рахими и нанёс удар, который вратарь нидерландцев отразил. Однако после сейва мяч отскочил в пятку голкипера, и в результате рикошета Вербрюгген на инстинкте уже занёс его в собственные ворота, что привело к засчитанному голу в серии пенальти.

Фото: Скрин с трансляции

В итоге марокканцы выиграли серию со счётом 3:2 и вышли в 1/8 финала, где сыграют в Канадой.

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