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29 июня главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, теннис, Уимблдон

Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, победа Джоковича на старте Уимблдона. Главное к утру
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Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти, а сборная Парагвая, также по пенальти, — Германию в матчах 1/16 финала ЧМ-2026, Новак Джокович стартовал с победы на старте Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
  2. Сборная Германии в серии пенальти проиграла Парагваю и покинула ЧМ-2026.
  3. Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Циципасом.
  4. Сборная Бразилии победила команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ, забив на 90+5-й минуте.
  5. Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026: кто лидер, сколько мячей.
  7. Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии. Фото.
  8. Определилась первая пара 1/8 финала ЧМ-2026.
  9. «Чикаго Файр» объявил о трансфере Роберта Левандовского.
  10. Мирра Андреева успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв Линетт.
  11. Екатерина Александрова обыграла 69-ю ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона.
  12. Анна Калинская обыграла Магдалену Френх на старте Уимблдона-2026.
  13. Анастасия Потапова неожиданно проиграла 52-й ракетке мира на старте Уимблдона-2026.
  14. Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 29 июня.
  15. Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 29 июня.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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