Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, победа Джоковича на старте Уимблдона. Главное к утру

Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти, а сборная Парагвая, также по пенальти, — Германию в матчах 1/16 финала ЧМ-2026, Новак Джокович стартовал с победы на старте Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».