Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, победа Джоковича на старте Уимблдона. Главное к утру
Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти, а сборная Парагвая, также по пенальти, — Германию в матчах 1/16 финала ЧМ-2026, Новак Джокович стартовал с победы на старте Уимблдона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
- Сборная Германии в серии пенальти проиграла Парагваю и покинула ЧМ-2026.
- Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Циципасом.
- Сборная Бразилии победила команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ, забив на 90+5-й минуте.
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