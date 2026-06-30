Мовсисян рассказал, какой клуб из топ-чемпионатов Европы подходит Сперцяну

Известный экс-футболист ряда клубов РПЛ Юра Мовсисян порассуждал о возможном переезде капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

— А когда Эдуард Сперцян перейдёт в сильный европейский чемпионат?

— Эдуард к этому уже давно готов. Он перерос уровень РПЛ и способен конкурировать в Европе. У него есть всё необходимое для этого — талант, физические данные, понимание игры и лидерские качества. Просто важно, чтобы переход состоялся в правильный клуб и правильную среду, где ему будут доверять и дадут время на адаптацию. Но мне кажется, что Сперцян хорошо подошёл бы «Комо» и легко заиграл бы в Серии А, — приводит слова Мовсисяна «РБ Спорт».