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Мовсисян рассказал, какой клуб из топ-чемпионатов Европы подходит Сперцяну

Мовсисян рассказал, какой клуб из топ-чемпионатов Европы подходит Сперцяну
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Известный экс-футболист ряда клубов РПЛ Юра Мовсисян порассуждал о возможном переезде капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

— А когда Эдуард Сперцян перейдёт в сильный европейский чемпионат?
— Эдуард к этому уже давно готов. Он перерос уровень РПЛ и способен конкурировать в Европе. У него есть всё необходимое для этого — талант, физические данные, понимание игры и лидерские качества. Просто важно, чтобы переход состоялся в правильный клуб и правильную среду, где ему будут доверять и дадут время на адаптацию. Но мне кажется, что Сперцян хорошо подошёл бы «Комо» и легко заиграл бы в Серии А, — приводит слова Мовсисяна «РБ Спорт».

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