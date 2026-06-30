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Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола

Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко — основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победила сборная Марокко — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Таким образом, сборная Нидерландов стала первой сборной в истории футбола, которая три раза подряд вылетела с ЧМ, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча.

За последние 12 лет Нидерланды ни разу не проиграли на ЧМ в основное или дополнительное время – ни на групповом этапе, ни в плей-офф. Все поражения была зафиксированы только после серии пенальти: на ЧМ-2014 в полуфинале от сборной Аргентины (0:0, 2:4 по пен.), на ЧМ-2022 также от сборной Аргентины, но в 1/4 финала турнира (2:2, 3:4 по пен.).

Последний раз Нидерланды проигрывали на чемпионатах мира в основное время в 2006-м – Португалии в 1/8 финала со счётом 0:1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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