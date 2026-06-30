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Тренер сборной Марокко прокомментировал победу над Нидерландами и выход в 1/8 ЧМ

Тренер сборной Марокко прокомментировал победу над Нидерландами и выход в 1/8 ЧМ
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал победу своей команды над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

Игра завершилась вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти марокканцы оказались точнее — 3:2.

«Это абсолютно заслуженно. Думаю, мы полностью доминировали над этой командой. Не думаю, что они часто играли, имея всего 30% владения мячом — у нас было около 70%. У нас было гораздо больше моментов и ударов…», — сказал Оуахби в послематчевом интервью.

Марокканцы вышли в 1/8 финала, где сыграют в Канадой 4 июля.

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