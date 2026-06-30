Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ

«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о критике в адрес команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

После матча Куман прокомментировал обсуждения вокруг тактических решений команды и подчеркнул, что не собирается реагировать на критику извне.

«Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятёркой в обороне — и всё равно нас раскритиковали. Повторю ещё раз: мне плевать на критику», — сказал Куман во флеш-интервью.

Нидерланды завершили выступление на турнире на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время (3:4).

Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года

Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао

Материалы по теме
Фото
Вратарь Нидерландов Вербрюгген забил в свои ворота в серии пенальти в матче с Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android