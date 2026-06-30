Вирджил ван Дейк отреагировал на вылет Нидерландов с ЧМ-2026

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Марокко в 1/16 финала.

«Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в добавленное время — и всё закончилось. Мы тренировали пенальти, мы старались изо всех сил. Но в конце… Моей единственной мыслью было поддержать тех, кто проиграл», — сказал ван Дейк в интервью NOS.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы, которые в следующем раунде сыграют с Канадой.

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