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Вирджил ван Дейк отреагировал на вылет Нидерландов с ЧМ-2026

Вирджил ван Дейк отреагировал на вылет Нидерландов с ЧМ-2026
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Марокко в 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в добавленное время — и всё закончилось. Мы тренировали пенальти, мы старались изо всех сил. Но в конце… Моей единственной мыслью было поддержать тех, кто проиграл», — сказал ван Дейк в интервью NOS.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы, которые в следующем раунде сыграют с Канадой.

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