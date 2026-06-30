Сборная Марокко в третий раз на ЧМ выбила европейскую команду в плей-офф

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победила сборная Марокко — 3:2.

Таким образом, сборная Марокко в третий раз на ЧМ выбила европейскую команду в плей-офф — на ЧМ-2022 в Катаре марокканцы в 1/8 финала обыграли сборную Испании (0:0, 3:0 по пен.), а в 1/4 прошли сборную Португалии (1:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).