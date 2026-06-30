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Ибрагимович назвал виновника поражения сборной Нидерландов в матче с Марокко

Ибрагимович назвал виновника поражения сборной Нидерландов в матче с Марокко
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович жёстко высказался о работе главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после вылета национальной команды с ЧМ‑2026. В 1/16 финала турнира команда Кумана уступила Марокко: основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Считаю, что в этом поражении виноват Рональд Куман. Сборная Нидерландов была совсем не похожа на себя — я её просто не узнал.

Дело даже не в результате, а в потере нидерландской футбольной идентичности. Куман шёл со своей концепцией, но она не соответствовала духу этой сборной — и именно это меня сильнее всего задевает. Проиграть можно, но важно при этом оставаться верными своему стилю. Нужно быть теми, кем вы являетесь.

Игроки явно ощущали дискомфорт: они почти не владели мячом и не создавали опасных моментов в атаке — картина получалась удручающей. И ответственность за это, на мой взгляд, лежит на тренере», — заявил Златан Ибрагимович в эфире Fox.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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