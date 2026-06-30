Новый защитник «Реала» Марк Кукурелья обозначил главную цель в клубе

Испанский защитник Марк Кукурелья, недавно подписавший контракт с «Реалом», поделился своими целями в новом клубе.

«У меня есть большая мечта. Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом» и завоевать этот трофей», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Переход Кукурельи из лондонского «Челси» был официально оформлен 15 июня 2026 года. Защитник подписал контракт с «Реалом», который рассчитан на шесть сезонов и будет действовать до июня 2032 года. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год. Ранее защитник выступал за «Челси» с 2022 года.

В 2024 году Кукурелья стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании.