Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый защитник «Реала» Марк Кукурелья обозначил главную цель в клубе

Новый защитник «Реала» Марк Кукурелья обозначил главную цель в клубе
Комментарии

Испанский защитник Марк Кукурелья, недавно подписавший контракт с «Реалом», поделился своими целями в новом клубе.

«У меня есть большая мечта. Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом» и завоевать этот трофей», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Переход Кукурельи из лондонского «Челси» был официально оформлен 15 июня 2026 года. Защитник подписал контракт с «Реалом», который рассчитан на шесть сезонов и будет действовать до июня 2032 года. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год. Ранее защитник выступал за «Челси» с 2022 года.

В 2024 году Кукурелья стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании.

Материалы по теме
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android