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Главное с ЧМ-2026 на 30 июня: первая пара 1/8 финала, сенсационный вылет топ-сборных

Главное с ЧМ-2026 на 30 июня: первая пара 1/8 финала, сенсационный вылет топ-сборных
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Германия и Нидерланды вылетели с ЧМ, определилась первая пара плей-офф, а Карло Анчелотти объяснил, почему не дал сыграть Неймару.

Главное с ЧМ-2026 на 30 июня:

  1. Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала от Парагвая.
  2. Сборная Марокко выбила из ЧМ-2026 команду Нидерландов.
  3. Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Японию.
  4. Определилась первая пара 1/8 финала и сетка плей-офф ЧМ после вылета Германии и Нидерландов.
  5. Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола
  6. Канцлер Германии отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026.
  7. Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026: «Это просто смешно».
  8. Нойер повторил вратарский антирекорд на чемпионатах мира.
  9. Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче 1/16 финала ЧМ с Японией.
  10. Министр безопасности США прокомментировал вылет Ирана с ЧМ-2026: «Я спел пару песен и станцевал от радости».
  11. Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что ему «плевать на критику» после вылета с ЧМ.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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