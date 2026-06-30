Главное с ЧМ-2026 на 30 июня: первая пара 1/8 финала, сенсационный вылет топ-сборных

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Германия и Нидерланды вылетели с ЧМ, определилась первая пара плей-офф, а Карло Анчелотти объяснил, почему не дал сыграть Неймару.

Главное с ЧМ-2026 на 30 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.