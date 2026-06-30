Главное с ЧМ-2026 на 30 июня: первая пара 1/8 финала, сенсационный вылет топ-сборных
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Германия и Нидерланды вылетели с ЧМ, определилась первая пара плей-офф, а Карло Анчелотти объяснил, почему не дал сыграть Неймару.
Главное с ЧМ-2026 на 30 июня:
- Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала от Парагвая.
- Сборная Марокко выбила из ЧМ-2026 команду Нидерландов.
- Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Японию.
- Определилась первая пара 1/8 финала и сетка плей-офф ЧМ после вылета Германии и Нидерландов.
- Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола
- Канцлер Германии отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026.
- Нагельсман раскритиковал судейство после вылета Германии с ЧМ-2026: «Это просто смешно».
- Нойер повторил вратарский антирекорд на чемпионатах мира.
- Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче 1/16 финала ЧМ с Японией.
- Министр безопасности США прокомментировал вылет Ирана с ЧМ-2026: «Я спел пару песен и станцевал от радости».
- Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что ему «плевать на критику» после вылета с ЧМ.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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