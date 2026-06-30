«Только не Сенегал». Амаду Онана — о сопернике на ЧМ-2026

Бельгийский полузащитник Амаду Онана рассказал, почему ему будет особенно сложно в игре со сборной Сенегала. Команды встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

«Во время жеребьёвки я был в клубе и думал: «Только не Сенегал. Пусть лучше достанется Франция или кто угодно ещё, но не Сенегал». У меня очень, очень сильная связь с Сенегалом… Я родился в Дакаре, там живёт практически вся моя семья, за исключением мамы, братьев и сестёр, которые находятся в Брюсселе. Раз в год я обязательно возвращаюсь туда. Именно там я отдыхаю душой и набираюсь сил», — приводит слова Онана официальный сайт FIFA.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места группы G. Матч с Сенегалом пройдет 1 июля, начало в 22:00 мск.