Иран осудил радость американского министра из‑за вылета сборной с ЧМ‑2026

Федерация футбола Ирана выступила с ответом на резонансные слова министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина, который открыто обрадовался выбыванию иранской сборной с ЧМ‑2026. В частности, чиновник заявил, что был счастлив из‑за отзыва виз у иранцев и даже «спел пару песен и станцевал от радости».

«В Иране не удивлены подобными враждебными заявлениями — жители страны давно сталкиваются с некорректным отношением и недостоверными высказываниями со стороны американских чиновников.

Такие слова вновь показывают, что представители США не следуют нормам международного права и не соответствуют стандартам, которых ждут от страны-хозяйки крупного международного турнира.

То, что чиновник открыто радуется вылету сборной Ирана, гораздо ярче характеризует его самого, нежели нашу команду. Это свидетельствует о мелочности подхода, при котором даже участие национальной сборной в крупнейшем спортивном событии воспринимается как нечто неприемлемое.

Напомним, после матча с Новой Зеландией главный тренер нашей сборной отмечал, что США демонстрируют нежелание видеть Иран на турнире из‑за непрофессионального и бесчеловечного отношения к команде. Последние заявления лишь укрепляют это мнение», — говорится в сообщении Федерации футбола Ирана.

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, набрав 3 очка в 3 матчах, и не вышла в плей-офф турнира.