Лапорта: надеюсь, мы сможем исполнить мечты игроков, которые хотят перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в день своего 64-летия ответил на вопрос об игроках, желающих перейти в каталонский клуб.

«Очевидно, что мечты становятся реальностью, если ради них работать и бороться. Надеюсь, мы сможем исполнить мечты тех футболистов, которые хотят прийти в «Барселону».

Кроме того, Лапорта высказался о новом президентском сроке, который официально начнется 1 июля.

«Мы продолжим укреплять позиции «Барселоны» как института. У нас будет новый стадион и спортивный проект, который движется по пути успеха», — приводит слова функционера El Chiringuito.

Жоан Лапорта был переизбран на пост президента сине-гранатовых 15 марта текущего года. Ранее он занимал эту должность в 2003–2010 и 2021–2026 годах.