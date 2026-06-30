Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: надеюсь, мы сможем исполнить мечты игроков, которые хотят перейти в «Барселону»

Лапорта: надеюсь, мы сможем исполнить мечты игроков, которые хотят перейти в «Барселону»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в день своего 64-летия ответил на вопрос об игроках, желающих перейти в каталонский клуб.

«Очевидно, что мечты становятся реальностью, если ради них работать и бороться. Надеюсь, мы сможем исполнить мечты тех футболистов, которые хотят прийти в «Барселону».

Кроме того, Лапорта высказался о новом президентском сроке, который официально начнется 1 июля.

«Мы продолжим укреплять позиции «Барселоны» как института. У нас будет новый стадион и спортивный проект, который движется по пути успеха», — приводит слова функционера El Chiringuito.

Жоан Лапорта был переизбран на пост президента сине-гранатовых 15 марта текущего года. Ранее он занимал эту должность в 2003–2010 и 2021–2026 годах.

Материалы по теме
«Глупые ошибки. Я схожу с ума, понимаете?» Лапорт — о результатах «Сити» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android