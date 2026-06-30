Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выиграла команда, которая искала победу». Денис Казанский — о матче Нидерланды — Марокко

«Выиграла команда, которая искала победу». Денис Казанский — о матче Нидерланды — Марокко
Комментарии

Спортивный журналист и комментатор Денис Казанский оценил матч 1/16 финала ЧМ‑2026 между сборными Нидерландами и Марокко. Игра прошла сегодня, 30 июня. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Анри и Златан перед серией пенальти в эфире импортного Фокса просто убивают Нидерланды. И абсолютно справедливо. Голландия всегда играла в атаку. Всегда с мыслью выиграть. А Нидерланды думают, как бы не пропустить. 4-5-1 с мыслью убрать игрока из полузащиты ради надёжности — точно не оранжевый вариант.

Удивительно, но эта сборная очень похожа на немцев. Ваут Вегорст выходит в атаку вместо Брайана Бробби.
Серьёзно?! Хотя ответку он и сделал классной скидкой в центре поля. А потом… мы увидели лучший сейв чемпионата от Вербрюггена. И самый обидный пропущенный пенальти от Барта. Удивительный проездной билеты от игры марокканцам.

Победила команда, которая искала победу. Марокканцы приехали сюда в большом статусе. Они его подтверждают. Позитивным мышлением, желанием выиграть и возможностью, которую они не упустили!

Нидерланды были одеты в яркую хохлому. Но так не играли. Очень жаль. Теперь Канада. А вот? Вратарь марокканцев Яссин Буну родился в Монреале. Сюжет?

Франция с Марокко рисуется в четверти. И это будет красиво. Вот где узоры!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ибрагимович назвал виновника поражения сборной Нидерландов в матче с Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android