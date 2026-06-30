«Номер в Лас-Вегасе — 4000 рублей». Российский болельщик — о ценах на ЧМ-2026 в США

Болельщик ЦСКА Владимир Кононыкин поделился впечатлениями от поездки в Америку на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«В США главное – это не забивать голову постоянным переводом цен в рубли, тем более с учётом нашего динамического курса. В США доллар — это постоянная валюта, и стоимость на всё формируется местным рынком. Средняя цена пива на стадионах — $ 20 без учёта налога, на фан-зонах – $ 14. Среднее цена за одно блюдо большого размера в кафе – $ 20-25. Для сравнения: на МЛС в сезоне цена за пиво составляет $ 15-18, на бейсболе в Торонто бокал стоил $ 16.

Цены на отеле дешевле, чем в Европе. Стоимость номера на двоих не превышала 10 000 руб. на отличные условия. В Лас-Вегасе отель «Фламинго», один из самых известных, с видом на Spherе (крупнейшая в мире сферическая мультимедийная арена, вмещающая до 20 000 зрителей. — Прим. «Чемпионата») стоил нам 4000 рублей», — рассказал Кононыкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.