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Энсисо посвятил гол в ворота Германии на ЧМ-2026 умершему дедушке

Энсисо посвятил гол в ворота Германии на ЧМ-2026 умершему дедушке
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Полузащитник сборной Парагвая Хулио Энсисо эмоционально отреагировал на гол в ворота Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 (1:1, 4:3 пен.).

«Я помню, как сидел рядом с дедушкой и смотрел футбол. Я посвящаю эту победу ему, он наверняка гордится мной. Это лучший день в моей жизни. Перед глазами стоит только его образ: то, что мы прошли дальше, — это подарок от бога и от него. Посылаю ему поцелуй с небес», — приводит слова Энсисо DSports в социальной сети Х.

Сборная Парагвая не квалифицировалась на три чемпионата мира подряд с 2010 года. В 1/8 финала «Гуарани» предстоит встреча с победителем пары Франция — Швеция.

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