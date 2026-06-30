«И лицо у него хамоватое». Мостовой раскритиковал Нагельсмана после вылета Германии с ЧМ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой раскритиковал главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана после вылета с ЧМ-2026 от Парагвая (1:1, 3:4 — пенальти).

«Когда я давал прогнозы, Германия у меня не была в пяти-шести командах-фаворитах. Я не видел их претендентами по нескольким причинам. Во-первых, нужен нападающий, как был раньше — Клозе, Клинсманн. Сейчас у них вынужденно играл Хаверц, который всё-таки не нападающий. Во-вторых, восхвалённый, возвышённый, хамоватый Нагельсман, который из себя мнит великого тренера. Не знаю, кто стоит у него за спиной, кто его везде тащит, как его в сборную назначили. В величайшую сборную, которая славится своими футбольными людьми, назначают Нагельсмана. Я вообще не знаю, кто он, бил ли он по мячу. А ещё это его лицо хамоватое, я уже сравнивал его с одним тренером из РПЛ, который себя любит.

Часто бывает, что сборные плохо начинают, а потом доходят до финала. А немцы отлично стартовали, разбомбили Кюрасао, а потом отскочили от Кот-д’Ивуара, проиграли Эквадору, это их и наказало», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.