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«И лицо у него хамоватое». Мостовой раскритиковал Нагельсмана после вылета Германии с ЧМ

«И лицо у него хамоватое». Мостовой раскритиковал Нагельсмана после вылета Германии с ЧМ
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой раскритиковал главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана после вылета с ЧМ-2026 от Парагвая (1:1, 3:4 — пенальти).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Когда я давал прогнозы, Германия у меня не была в пяти-шести командах-фаворитах. Я не видел их претендентами по нескольким причинам. Во-первых, нужен нападающий, как был раньше — Клозе, Клинсманн. Сейчас у них вынужденно играл Хаверц, который всё-таки не нападающий. Во-вторых, восхвалённый, возвышённый, хамоватый Нагельсман, который из себя мнит великого тренера. Не знаю, кто стоит у него за спиной, кто его везде тащит, как его в сборную назначили. В величайшую сборную, которая славится своими футбольными людьми, назначают Нагельсмана. Я вообще не знаю, кто он, бил ли он по мячу. А ещё это его лицо хамоватое, я уже сравнивал его с одним тренером из РПЛ, который себя любит.

Часто бывает, что сборные плохо начинают, а потом доходят до финала. А немцы отлично стартовали, разбомбили Кюрасао, а потом отскочили от Кот-д’Ивуара, проиграли Эквадору, это их и наказало», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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