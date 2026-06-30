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«ПСЖ» не намерен продавать Баркола и оценивает его дороже £ 116 млн

«ПСЖ» не намерен продавать Баркола и оценивает его дороже £ 116 млн
Бредли Барколя
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«Пари Сен-Жермен» не рассматривает вариант продажи вингера Бредли Баркола, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов английской Премьер-лиги. В парижском клубе считают, что рыночная стоимость 23-летнего француза значительно выше той суммы, которую «Манчестер Сити» согласовал за полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона (£116 млн), сообщает The Athletic.

«ПСЖ» закрыл вопрос о необходимости расставаться с игроками после договорённости о переходе нападающего Гонсалу Рамуша в «Милан». Сумма этого трансфера стала рекордной в истории итальянского клуба. При этом Баркола не скрывает недовольства количеством игрового времени и рассчитывает на более значимую роль в стартовом составе. Действующий контракт игрока пока не продлён.

Кроме того, французский клуб готов расстаться с полузащитником Ли Кан Ином и нападающим Рандалем Коло Муани. Оба футболиста получили разрешение покинуть команду в летнее трансферное окно.

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