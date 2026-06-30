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«Ситуация зашла слишком далеко»: Лотар Маттеус — о провале Германии на ЧМ‑2026

«Ситуация зашла слишком далеко»: Лотар Маттеус — о провале Германии на ЧМ‑2026
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Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал выступление национальной команды на ЧМ‑2026 и обозначил ключевые проблемы. Немцы покинули турнир на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю: основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Честно говоря, у меня не получается представить, как сборная сможет прогрессировать под руководством Юлиана Нагельсмана. Считаю, что после чемпионата мира команде стоит начать новый этап — с другим наставником. Ситуация уже зашла слишком далеко. В прессе снова поднялся шум — подобные волны обсуждений мне знакомы ещё с 1994 года.

До сих пор не вижу смысла в том, чтобы семьи игроков находились рядом с командой с самого старта турнира. Логистические вопросы — перелёты, бронирование отелей — постоянно всплывали в обсуждениях внутри коллектива и только усиливали напряжение: футболисты были недовольны друг другом.

При этом подход оказался явно неравным: одному игроку разрешили лететь с матерью, другому — с женой или детьми, а остальным пришлось пользоваться обычными коммерческими рейсами.

Из‑за всей этой суеты фокус внимания сместился с самого чемпионата мира. Сборная провела в Америке не больше двух недель, а семьи уже всё это время были там. Логичнее было бы допустить их к команде позже — например, после выхода в четвертьфинал, если бы команда сумела этого добиться», — приводит слова Маттеуса Bild.

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