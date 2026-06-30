Прогноз математика Клемента на победителя ЧМ впервые не сбылся

Немецкий математик Йоахим Клемент впервые ошибся в прогнозе на победителя чемпионата мира. В этом году он поставил на сборную Нидерландов.

Ранее Клемент угадал победителей трёх первенств планеты. В 2014-м он выбрал Германию, в 2018-м назвал лидером Францию, а в 2022-м — Аргентину. В предсказаниях математик использует «реконструкционный анализ», учитывающий уровень благосостояния страны, степень популярности футбола и фактор везения.

В интервью журналу Der Spiegel Клемент назвал Нидерланды «сильнейшей футбольной сборной, которая ещё ни разу не выигрывала чемпионат мира». Предсказатель признался, что, возможно, неосознанно выбрал маловероятный исход событий, пытаясь доказать, что не все его прогнозы сбываются.

Сборная Нидерландов проиграла национальной команде Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, 2:3 пен.), завершив участие в турнире.