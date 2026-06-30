Будущее Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым — Романо

«Манчестер Юнайтед» будет рад возвращению форварда Маркуса Рашфорда к тренировкам с командой по ходу предсезонки, сообщает Фабрицио Романо в соцсети. Клуб будет «внимательно следить за ситуацией на рынке». Сам нападающий также открыт к продолжению карьеры в Манчестере, однако его возвращение на предсезонку не гарантирует, что он останется в команде на 100%.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не исключил возможность возвращения Рашфорда, который провёл сезон-2025/2026 в аренде в «Барселоне».

28-летний форвард может вернуться на «Олд Траффорд», поскольку каталонцы, активировавшие опцию выкупа за € 26 млн, больше не рассматривают его как приоритетную цель после трансфера Энтони Гордона. Кэррик поддерживает связь с игроком, а руководство клуба уже провело с ним переговоры. В раздевалке также готовы принять Рашфорда обратно.

Англичанин не выступал за «Манчестер Юнайтед» с декабря 2024 года, играя на правах аренды за «Астон Виллу» и «Барселону». За время аренды в каталонском клубе Рашфорд забил 14 голов и отдал 14 передач в 49 матчах. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.