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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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Нагельсман не уйдёт в отставку с поста тренера сборной Германии — Скира

Нагельсман не уйдёт в отставку с поста тренера сборной Германии — Скира
Юлиан Нагельсман
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не намерен подавать в отставку после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Решение о его будущем Немецкий футбольный союз примет в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 38‑летнего специалиста рассчитан до 2028 года. По информации источника, часть членов правления DFB хотела бы видеть на посту наставника национальной команды Юргена Клоппа. При этом официальных переговоров с бывшим тренером «Ливерпуля» пока не проводилось.

Сборная Германии впервые в истории проиграла послематчевую серию пенальти на чемпионатах мира, уступила Парагваю в 1/16 финала и вылетела с мундиаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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