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Алекс Баэна оценил шансы Испании в матче с Австрией на ЧМ-2026

Алекс Баэна оценил шансы Испании в матче с Австрией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна прокомментировал предстоящую встречу с национальной командой Австрии, которая пройдет в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Я видел их матч, кажется, против Аргентины на групповом этапе. Честно говоря, они произвели на меня очень хорошее впечатление. Это сильная команда с отличными футболистами. Они очень агрессивно действуют в единоборствах, умеют хорошо контролировать мяч, поэтому нас ждёт крайне тяжёлый матч.

— Теперь права на ошибку уже нет — начинается совсем другой чемпионат мира. Как вы к этому подходите?
— Мы понимаем, что даже малейшая ошибка может привести к вылету с турнира. Поэтому нужно исправить те небольшие недочёты, которые были в предыдущих матчах, сохранить всё хорошее, что мы уже показали, и продолжать прогрессировать, — приводит слова Баэна издание Mundo Deportivo.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. Австрийцы квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J. Встреча команд состоится 2 июня, начало в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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