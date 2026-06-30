«Интер» объявил об уходе вратаря Яна Зоммера после трёх сезонов в клубе

«Интер» официально сообщил об уходе 37-летнего вратаря Яна Зоммера после истечения контракта. Швейцарец завершает свою карьеру в миланском клубе, в составе которого выступал три сезона и выиграл четыре трофея. Об этом сообщается на официальном сайте «Интера».

За время пребывания в команде Зоммер провёл 139 матчей во всех соревнованиях, в которых пропустил 120 мячей. В 66 играх голкипер отыграл «на ноль». Ян Зоммер подписал контракт с «Интером» в августе 2023 года.

Вратарь стал обладателем четырёх трофеев с клубом, включая два титула Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Ранее Зоммер выступал за такие клубы, как «Базель», «Грассхоппер», мёнхенгладбахская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».