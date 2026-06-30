Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Анчелотти всю жизнь в футболе прожил». Мостовой — о победе Бразилии над сборной Японии

«Анчелотти всю жизнь в футболе прожил». Мостовой — о победе Бразилии над сборной Японии
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/16 финала ЧМ‑2026 между Бразилией и Японией. Игра, прошедшая на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» в Хьюстоне, завершилась победой бразильцев со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Перед матчем Бразилия — Япония я делал прогноз, говорил, что будет 2:1. Японцев мне не жалко, потому что они попали на Бразилию, которые для меня одни из фаворитов, что ещё раз подтвердили. После первой плохой игры их все начали критиковать. Когда все говорят, что это не чемпионский футбол, важен счёт на табло. Япония два раза ударила по воротам, а потом кто-то говорит, что они хорошо играли. Я открываю статистику, а там красная половина у Бразилии и чёрная у Японии с двумя ударами. Кто-то ещё умудрялся критиковать Турцию. Японцев мне жалко только как страну, они не виноваты, что попали на Бразилию. Рад за Анчелотти, которого тоже начали критиковать, якобы у него возрастной состав. Анчелотти всю жизнь в футболе прожил и как игрок, и как тренер. Я всегда буду на стороне таких людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android