«Анчелотти всю жизнь в футболе прожил». Мостовой — о победе Бразилии над сборной Японии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/16 финала ЧМ‑2026 между Бразилией и Японией. Игра, прошедшая на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» в Хьюстоне, завершилась победой бразильцев со счётом 2:1.

«Перед матчем Бразилия — Япония я делал прогноз, говорил, что будет 2:1. Японцев мне не жалко, потому что они попали на Бразилию, которые для меня одни из фаворитов, что ещё раз подтвердили. После первой плохой игры их все начали критиковать. Когда все говорят, что это не чемпионский футбол, важен счёт на табло. Япония два раза ударила по воротам, а потом кто-то говорит, что они хорошо играли. Я открываю статистику, а там красная половина у Бразилии и чёрная у Японии с двумя ударами. Кто-то ещё умудрялся критиковать Турцию. Японцев мне жалко только как страну, они не виноваты, что попали на Бразилию. Рад за Анчелотти, которого тоже начали критиковать, якобы у него возрастной состав. Анчелотти всю жизнь в футболе прожил и как игрок, и как тренер. Я всегда буду на стороне таких людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.