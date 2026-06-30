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«Угрожали убийством». Баэна — о критике после конфликта с Вальверде

«Угрожали убийством». Баэна — о критике после конфликта с Вальверде
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Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Алекс Баэна рассказал о трудностях в карьере после драки с полузащитником «Реала» Мадрид Федерико Вальверде.

Конфликт произошёл в 2023 году. Сообщалось, что Баэна оскорбил уругвайца во время одного из матчей. Позже Вальверде дождался игрока на парковке и ударил его по лицу. Испанец написал заявление в полицию, однако иск был отклонён.

«Хуже всего было то, что сообщения начали получать мои родные. Им писали с угрозами, звонили среди ночи и угрожали убийством. Честно говоря, за них я переживал даже больше, чем за себя… Честно говоря, если бы не психолог, меня, скорее всего, сегодня здесь не было бы», — приводит слова полузащитника издание Mundo Deportivo.

Сейчас Алекс Баэна находится в расположении сборной Испании для участия в ЧМ-2026. Команда встретится со сборной Австрии в рамках 1/16 финала. Матч пройдёт 2 июля, начало в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
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