Радимов: у Германии такое поколение, что выход из группы на ЧМ — это их максимум

Бывший российский футболист Владислав Радимов отреагировал на вылет сборной Германии из чемпионата мира — 2026 после поражения от Парагвая (1:1, 3:4 — пенальти).

«Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше. Парагвай — неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику ещё до матча.

Мы всегда ждём от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает. Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы — это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».