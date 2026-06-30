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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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14:45 Мск
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Радимов: у Германии такое поколение, что выход из группы на ЧМ — это их максимум

Радимов: у Германии такое поколение, что выход из группы на ЧМ — это их максимум
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Бывший российский футболист Владислав Радимов отреагировал на вылет сборной Германии из чемпионата мира — 2026 после поражения от Парагвая (1:1, 3:4 — пенальти).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше. Парагвай — неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику ещё до матча.

Мы всегда ждём от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает. Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы — это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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