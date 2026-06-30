Жоан Гарсия: Хулиан Альварес дал бы нам важный скачок

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о возможном переходе нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Голкипер отметил, что аргентинец усилил бы команду, но сейчас он принадлежит другому клубу и повлиять на его решение игроки не могут.

«Хулиан дал бы нам важный качественный скачок. Чем больше великих игроков в составе, тем выше качество. Все знают, что Хулиан — отличный футболист, но он играет в «Атлетико». Мы не можем сильно влиять на его решения и на то, что решают клубы. Никогда не знаешь, правда ли то, что пишут в прессе, поэтому мы не обращаем на это слишком много внимания», — цитирует Гарсию RAC1.

Ранее Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико». Контракт 26‑летнего аргентинца с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. Сейчас он находится в расположении своей сборной на ЧМ-2026 и ждёт матч 1/16 финала с Кабо-Верде.