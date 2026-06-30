Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» прокомментировали победу сборной Бразилии над Японией и игру Дугласа Сантоса

В «Зените» прокомментировали победу сборной Бразилии над Японией и игру Дугласа Сантоса
Комментарии

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной Бразилии над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась 29 июня и завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев. Защитник санкт-петербургской команды Дуглас Сантос вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Волевая победа бразильцев на флажке. Японцы сражались с самурайским самопожертвованием, но по всем статистическим показателям Бразилия заслужила победу, да и штанга спасла Японию после удара Винисиуса. Дуглас надёжно сделал свою работу, как и положено игроку основы», — приводит слова Медведева Metaratings.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с победителем матча между командами Кот-д’Ивуара и Норвегии.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android