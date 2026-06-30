В «Зените» прокомментировали победу сборной Бразилии над Японией и игру Дугласа Сантоса

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной Бразилии над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась 29 июня и завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев. Защитник санкт-петербургской команды Дуглас Сантос вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

«Волевая победа бразильцев на флажке. Японцы сражались с самурайским самопожертвованием, но по всем статистическим показателям Бразилия заслужила победу, да и штанга спасла Японию после удара Винисиуса. Дуглас надёжно сделал свою работу, как и положено игроку основы», — приводит слова Медведева Metaratings.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с победителем матча между командами Кот-д’Ивуара и Норвегии.