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Экс-игрок «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал выход Боснии и Герцеговины в плей-офф ЧМ

Экс-игрок «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал выход Боснии и Герцеговины в плей-офф ЧМ
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Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины и московского «Динамо» Тони Шуньич высказался о выходе национальной команды в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

«Это исторический результат для сборной Боснии и Герцеговины. В стране все в восторге от выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026. Тренерский штаб отработал на отлично. На групповом этапе команда играла в открытый футбол. В плей-офф она будет играть более закрыто. Результат важнее стиля игры», — приводит слова Шуньича Metaratings.

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав четыре очка на групповом этапе и заняв третье место в группе B. В 1/16 финала команда встретится со сборной США. Матч запланирован на 2 июля и начнётся в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
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