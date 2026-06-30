Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что рад выходу сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команда одержала победу над Нидерландами в матче 1/16 финала. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время команды не смогли забить. В серии пенальти футболисты Марокко оказались точнее, выиграв 3:2.

«Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Нидерланды на каждом чемпионате мира вокруг до около ходят, жалко и непонятно. Марокко просто звери, выходят и бьются до конца, кстати, Марокко действующие чемпионы мира среди молодёжных команд (среди игроков до 20 лет. — Прим. «Чемпионата»), развитие футбола в этой стране очень серьёзно. Очень рад за Марокко», — написал Нурмагомедов в телеграм-канале.

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с командой Канады. Матч запланирован на 4 июля в Хьюстоне.