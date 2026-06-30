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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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14:45 Мск
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«Сошлись две самые интересные команды турнира». Хабиб — о матче Нидерланды — Марокко

«Сошлись две самые интересные команды турнира». Хабиб — о матче Нидерланды — Марокко
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что рад выходу сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команда одержала победу над Нидерландами в матче 1/16 финала. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время команды не смогли забить. В серии пенальти футболисты Марокко оказались точнее, выиграв 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Нидерланды на каждом чемпионате мира вокруг до около ходят, жалко и непонятно. Марокко просто звери, выходят и бьются до конца, кстати, Марокко действующие чемпионы мира среди молодёжных команд (среди игроков до 20 лет. — Прим. «Чемпионата»), развитие футбола в этой стране очень серьёзно. Очень рад за Марокко», — написал Нурмагомедов в телеграм-канале.

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с командой Канады. Матч запланирован на 4 июля в Хьюстоне.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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