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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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Ширер раскритиковал Вирца и сборную Германии

Ширер раскритиковал Вирца и сборную Германии
Алан Ширер
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер подверг критике полузащитника сборной Германии и «Ливерпуля» Флориана Вирца после вылета немецкой команды с чемпионата мира 2026 года. Эксперт заявил, что 23-летний хавбек не проявил себя в ключевые моменты.

«У них есть имена и качество на бумаге, но они просто не показали это. Посмотрите на Зане — не лучший сезон. Ундав, которого пришлось выпускать, чтобы добавить мощи в штрафной. У Вирца был ужасный сезон в «Ливерпуле», и он снова не показал качество на этом чемпионате мира. Можно говорить, что у них есть класс, но класса не было. Мы видели, как они семь мячей отгрузили Кюрасао, — ну это здорово. Но когда это действительно имело значение, качества не оказалось вовсе», — цитирует Ширера Daily Mirror.

Германия впервые в истории проиграла послематчевую серию на чемпионатах мира, уступив Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), и покинула турнир на стадии 1/16 финала. Вирц отметился голевой передачей на Кая Хаверца, но этого оказалось недостаточно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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