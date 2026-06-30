Ширер раскритиковал Вирца и сборную Германии

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер подверг критике полузащитника сборной Германии и «Ливерпуля» Флориана Вирца после вылета немецкой команды с чемпионата мира 2026 года. Эксперт заявил, что 23-летний хавбек не проявил себя в ключевые моменты.

«У них есть имена и качество на бумаге, но они просто не показали это. Посмотрите на Зане — не лучший сезон. Ундав, которого пришлось выпускать, чтобы добавить мощи в штрафной. У Вирца был ужасный сезон в «Ливерпуле», и он снова не показал качество на этом чемпионате мира. Можно говорить, что у них есть класс, но класса не было. Мы видели, как они семь мячей отгрузили Кюрасао, — ну это здорово. Но когда это действительно имело значение, качества не оказалось вовсе», — цитирует Ширера Daily Mirror.

Германия впервые в истории проиграла послематчевую серию на чемпионатах мира, уступив Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), и покинула турнир на стадии 1/16 финала. Вирц отметился голевой передачей на Кая Хаверца, но этого оказалось недостаточно.