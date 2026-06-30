«Германия неприятно удивила». Никитин — о матче 1/16 финала ЧМ между Германией и Парагваем

Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин прокомментировал причины неудачного выступления сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. В понедельник, 29 июня, Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

«Германия меня неприятно удивила. Её матчи с Кюрасао и ивуарийцами в группе вселили в меня оптимизм. Но та беззубость, что была с Парагваем у немцев, напрягала, потому что так плохо используются классные игроки за сотни миллионов евро. В связи с этим заслуженный вылет. Парагвай выжал из себя максимум и заслужил проход в 1/8 финала. В плей‑офф, наверное, вылет Германии — главная сенсация, а также невыход из группы Уругвая. От всей души рад за Парагвай. Но вина полностью на тренерском штабе Германии, потому что он не смог максимально реализовать потенциал игроков. Ветераны играют в «Баварии», «Реале». Команда должна была играть более ярко и зрелищно. Парагвай выжал из себя все соки и не заслуживал вылететь по пенальти. От команды, которая не выжимает из себя максимум, рано или поздно отворачивается фортуна. Парагвайцы классно и уверенно били пенальти в послематчевой серии. Движения же немцев были сумбурны. Бьющие и вратарь парагвайцев здорово провели серию. Четвёртые и пятые удары заставили всех проснуться.

Нагельсман — молодой тренер, который пока набивает шишки, да ещё и на таком высоком уровне. Шансы после провала в большом футболе ещё у него будут 100%, но права на ошибку в такой стадии у него уже нет», — сказал Никитин в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».