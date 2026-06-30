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ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
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«Германия неприятно удивила». Никитин — о матче 1/16 финала ЧМ между Германией и Парагваем

«Германия неприятно удивила». Никитин — о матче 1/16 финала ЧМ между Германией и Парагваем
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Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин прокомментировал причины неудачного выступления сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. В понедельник, 29 июня, Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Германия меня неприятно удивила. Её матчи с Кюрасао и ивуарийцами в группе вселили в меня оптимизм. Но та беззубость, что была с Парагваем у немцев, напрягала, потому что так плохо используются классные игроки за сотни миллионов евро. В связи с этим заслуженный вылет. Парагвай выжал из себя максимум и заслужил проход в 1/8 финала. В плей‑офф, наверное, вылет Германии — главная сенсация, а также невыход из группы Уругвая. От всей души рад за Парагвай. Но вина полностью на тренерском штабе Германии, потому что он не смог максимально реализовать потенциал игроков. Ветераны играют в «Баварии», «Реале». Команда должна была играть более ярко и зрелищно. Парагвай выжал из себя все соки и не заслуживал вылететь по пенальти. От команды, которая не выжимает из себя максимум, рано или поздно отворачивается фортуна. Парагвайцы классно и уверенно били пенальти в послематчевой серии. Движения же немцев были сумбурны. Бьющие и вратарь парагвайцев здорово провели серию. Четвёртые и пятые удары заставили всех проснуться.

Нагельсман — молодой тренер, который пока набивает шишки, да ещё и на таком высоком уровне. Шансы после провала в большом футболе ещё у него будут 100%, но права на ошибку в такой стадии у него уже нет», — сказал Никитин в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

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