Губерниев отреагировал на сенсационный вылет Германии и Нидерландов с ЧМ-2026

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный вылет сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Немцы уступили на стадии 1/16 финала Парагваю, а нидерландцы проиграли Марокко. Судьба обоих матчей была решена в серии пенальти.

«Неужели закат Европы футбольной??? Эх…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.