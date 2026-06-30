Экс-тренера Южной Кореи встретили свистом на родине после провала на ЧМ-2026

Бывшего наставника сборной Южной Кореи Хон Мён Бо встретили оскорблениями и свистом после возвращения на родину из Мексики, где сейчас проходит чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Отмечается, что в аэропорту собрались сотни болельщиков, скандировавших: «Долой Хон Мён Бо!» Более 100 офицеров полиции оцепили проход от терминала к автобусу, а тренер отказался разговаривать с прессой.

Сборная Южной Кореи не смогла преодолеть групповой этап и покинула турнир. В тот же день Хон Мён Бо подал в отставку. Тренер столкнулся с массовой критикой и угрозами убийством со стороны болельщиков. Президент страны Ли Чжэ Мён призвал Министерство культуры, спорта и туризма расследовать неудачное выступление команды на ЧМ.